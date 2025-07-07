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7 июля, 07:48

Килиан Мбаппе установил рекорд «Реала» всех времён, забив в семи разных турнирах

Килиан Мбаппе. Обложка © ТАСС / AP / Frank Franklin II

Килиан Мбаппе. Обложка © ТАСС / AP / Frank Franklin II

Килиан Мбаппе установил исторический рекорд «Реала». Французский нападающий стал первым игроком мадридского клуба, кто смог отметить забитым голом в семи турнирах за один сезон. Об этом сообщает футбольный портал Stats Foot в соцсети Х.

В четвертьфинале клубного чемпионата мира против «Боруссии» (3:2) 25-летний форвард оформил свой 44-й гол в 58-м матче за «Реал». На счету 26-летнего француза 31 мяч в Ла Лиге, 7 в Лиге чемпионов и 2 в Кубке Испании. Ещё по одному голу он забил в Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и Межконтинентальном кубке.

Мбаппе пропустил групповой этап клубного ЧМ из-за болезни и появился на поле только в плей-офф. В предстоящем полуфинале «Реал» сыграет против «ПСЖ», где французский нападающий провёл предыдущие семь сезонов своей карьеры.

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Ранее сообщалось, что «Челси» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира. Лондонский клуб одержал победу над бразильским «Палмейрасом» в четвертьфинальном матче. Встреча, состоявшаяся в ночь на 5 июля, завершилась со счетом 2:1 в пользу английской команды. Коул Палмер открыл счет в матче, а победу «Челси» закрепил автогол защитника «Палмейраса» Агустина Хиая.

Алиса Хуссаин
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