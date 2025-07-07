Килиан Мбаппе установил рекорд «Реала» всех времён, забив в семи разных турнирах

Килиан Мбаппе установил исторический рекорд «Реала». Французский нападающий стал первым игроком мадридского клуба, кто смог отметить забитым голом в семи турнирах за один сезон. Об этом сообщает футбольный портал Stats Foot в соцсети Х.

В четвертьфинале клубного чемпионата мира против «Боруссии» (3:2) 25-летний форвард оформил свой 44-й гол в 58-м матче за «Реал». На счету 26-летнего француза 31 мяч в Ла Лиге, 7 в Лиге чемпионов и 2 в Кубке Испании. Ещё по одному голу он забил в Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и Межконтинентальном кубке.

Мбаппе пропустил групповой этап клубного ЧМ из-за болезни и появился на поле только в плей-офф. В предстоящем полуфинале «Реал» сыграет против «ПСЖ», где французский нападающий провёл предыдущие семь сезонов своей карьеры.