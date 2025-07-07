От музыки до коз: Репер Шым из «Касты» закрыл бизнес в России

Закрыл своё индивидуальное предпринимательство в России участник группы «Каста» Михаил Епифанов, известный как Шым. В его бизнесе было всё — от сценических выступлений до рыболовства и козоводства. Об этом стало известно «Постньюс».

«3 июля Федеральная налоговая служба ликвидировала ИП Епифанова, связанный с деятельностью в области исполнительских искусств. Поводом для закрытия стало заявление самого музыканта», — говорится в материале.

Помимо концертной деятельности, в его предпринимательской лицензии значились 55 видов работы, большинство из которых касались аграрной сферы. Это — разведение домашних животных, рыболовство, выращивание растений, переработка сельхозпродукции и даже лесоводство. Интерес к экожизни у рэпера появился в начале 2010-х, когда он вдохновился концепцией пермакультуры — устойчивого сельского хозяйства, имитирующего природные процессы. В 2012 году он даже запустил бюро по пермакультурному дизайну, чтобы развивать эту идею в России.