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Регион
7 июля, 08:18

«На миллиарды евро»: Раскрыт секретный список вооружения, которое требует Киев от Берлина

Bild: Украина требует у ФРГ системы РЭБ, радиолокационные комплексы и патроны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Tadevosyan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Tadevosyan

Украина направила Германии обширный список необходимого вооружения, который был обнародован немецкой газетой Bild. В этот перечень, по данным издания, входят системы противовоздушной обороны, защищенные транспортные средства и оборудование для радиоэлектронной борьбы.

«Всплыл секретный список. Он должен показать конкретные потребности украинцев. Запросы на поддержку составляют миллиарды евро», — указано в материале.

Киев просит у Берлина четыре пусковые установки SLM IRIS-T; 2000 ракет IRIS-T; 200 000 патронов калибра 40 мм; 1000 машин, устойчивых к минным взрывам; 200 гусеничных машин; 30 устройств для разминирования (катки); 20-30 машин разминирования WiSENT; 200 внедорожников; а также 1000 систем РЭБ и 200 радиолокационных комплексов.

Немецкое издание указывает на тот факт, что с приходом коалиционного правительства власти Германии прекратили публиковать сведения о новых партиях оружия, направляемых Вооружённым силам Украины.

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Ранее немецкие СМИ сообщили, что запасы вооружений и боеприпасов, на которых держится Украина, быстро истощаются. В Берлине уверены, что без новых поставок уже к концу лета Киев может столкнуться с критической нехваткой. Это, по прогнозам Германии, приведёт к значительному ухудшению ситуации на фронте, что потребует незамедлительного вмешательства Европы.

Ольга Сливченко
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