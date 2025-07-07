«На миллиарды евро»: Раскрыт секретный список вооружения, которое требует Киев от Берлина

Украина направила Германии обширный список необходимого вооружения, который был обнародован немецкой газетой Bild. В этот перечень, по данным издания, входят системы противовоздушной обороны, защищенные транспортные средства и оборудование для радиоэлектронной борьбы.

«Всплыл секретный список. Он должен показать конкретные потребности украинцев. Запросы на поддержку составляют миллиарды евро», — указано в материале.

Киев просит у Берлина четыре пусковые установки SLM IRIS-T; 2000 ракет IRIS-T; 200 000 патронов калибра 40 мм; 1000 машин, устойчивых к минным взрывам; 200 гусеничных машин; 30 устройств для разминирования (катки); 20-30 машин разминирования WiSENT; 200 внедорожников; а также 1000 систем РЭБ и 200 радиолокационных комплексов.

Немецкое издание указывает на тот факт, что с приходом коалиционного правительства власти Германии прекратили публиковать сведения о новых партиях оружия, направляемых Вооружённым силам Украины.