Киев уже давно действует в рамках стратегической линии Североатлантического альянса, направленной на сдерживание России — даже без формального членства в НАТО. Об этом в статье для газеты The Hill написал руководитель офиса президента Андрей Ермак совместно с главой миссии Украины в НАТО Аленой Гетманчук.

«Даже не являясь членом НАТО и не привлекая к этому войска НАТО, Украина уже давно самостоятельно реализует Стратегическую концепцию НАТО по нейтрализации России как «наиболее существенной и прямой угрозы» безопасности союзников», — говорится в тексте.

По мнению Ермака и Гетманчук, Украина играет ключевую роль в реализации новой оборонной архитектуры Запада. Они считают, что Европа должна активнее включаться в процесс — брать на себя больше ответственности и ускоренно развивать собственный военный потенциал. При этом участие Украины, по их словам, только упростит и ускорит перестройку оборонной модели всего евроатлантического региона.

Ранее сообщалось, что в Киеве растёт напряжённость из-за внутренних конфликтов и возможных перестановок в руководстве страны. Под ударом оказался даже глава разведки Кирилл Буданов*, которого пытались отстранить от должности. Одновременно с этим в коррупции обвиняют замглавы правительства Алексея Чернышова, а в кулуарах обсуждается возможная отставка премьер-министра.