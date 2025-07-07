«Клуб друзей Киева» трещит по швам
Politico: Европейская коалиция по помощи Украине буксует из-за неопределённости
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Совместная инициатива Великобритании и Франции по созданию коалиции поддержки Украины развивается без чёткой стратегии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По данным французских официальных лиц, одним из главных тормозящих факторов стало отсутствие чётких гарантий безопасности со стороны США, на которые рассчитывал Лондон. Чтобы снять обеспокоенность союзников, запланирована встреча представителей коалиции с участием канцлера Германии Фридриха Мерца, премьера Италии Джорджи Мелони и президента Украины Владимира Зеленского в рамках визита Эмманюэля Макрона в Великобританию.
Посол России в Лондоне Андрей Келин ранее охарактеризовал проект как очередной «клуб друзей Киева», который утратил актуальность. По его словам, несмотря на громкие заявления, ни одна страна-участник не взяла на себя обязательств по реальному военному присутствию, и коалиция остаётся скорее символическим форматом.
Ранее на Западе указали на неожиданный путь к урегулированию украинского конфликта. Они считают, что частичная отмена западных санкций, введённых против России, способна ускорить процесс мирного разрешения ситуации в Украине.