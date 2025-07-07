«Перешли черту»: В Бундестаге заявили об опасном решении Берлина по Украине
Депутат Бундестага Койтер: Германия потеряла допустимую грань
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd
ФРГ перешла «красную линию», участвуя в производстве оружия для Украины. Политика Берлина фактически делает страну участником конфликта, считает депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.
«Есть явные признаки того, что мы перешли черту. И что ещё более важно, вопрос даже не в том, считаем ли мы, что мы стали участником войны, а в том, как другие, особенно Россия, видят нас», — заявил политик интервью Asia Times.
Парламентарий раскритиковал позицию немецкого правительства, которое, по его мнению, недооценивает риски текущего курса. Койтер убежден, что участие Германии в наращивании военного потенциала Украины противоречит принципам нейтралитета и делает страну стороной конфликта.
Политик предупредил, что подобные шаги могут привести к эскалации напряжённости в отношениях с Россией. Он призвал правительство пересмотреть свою стратегию поддержки Киева, чтобы не усугублять и без того сложную ситуацию.
Ранее немецкие эксперты спрогнозировали развитие событий на Украине к осени. По их мнению, ВСУ сейчас полагается на существующие запасы оружия и боеприпасов, однако они не безграничны. Военный аналитик Карло Масала из Мюнхенского университета полагает, что без новых поставок оружия и боеприпасов украинские ресурсы могут быть значительно истощены к концу лета.