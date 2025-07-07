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Регион
7 июля, 08:46

Журналист Юнашев получил первый комментарий нового главы Минтранса РФ

Никитин заявил, что в первую очередь разберётся с ситуацией в аэропортах

Обложка © ТАСС/Александр Рюмин

Обложка © ТАСС/Александр Рюмин

Назначенный сегодня и.о. главы Минтранса РФ Андрей Никитин не станет отмечать повышение — в комментарии корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву он рассказал, что времени на это нет — сейчас главное разобраться с задержками авиарейсов из-за атак БПЛА.

«Буду разбираться в первую очередь с ситуацией с аэропортами», заявил и.о. министра транспорта в первом комментарии.

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Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса РФ. Он занимал этот пост с мая 2024 года. На его место назначен его зам и бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Александра Вишнякова
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