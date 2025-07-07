Журналист Юнашев получил первый комментарий нового главы Минтранса РФ

Назначенный сегодня и.о. главы Минтранса РФ Андрей Никитин не станет отмечать повышение — в комментарии корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву он рассказал, что времени на это нет — сейчас главное разобраться с задержками авиарейсов из-за атак БПЛА.