Третьеклашка решил попробовать вино, допил родительскую бутылку и оказался в реанимации

10-летний мальчик попал в реанимацию после того, как выпил красное вино дома в Петербурге. Об этом сообщает SHOT.

Как выяснил телеграм-канал, третьеклассник в разгар летних каникул решил попробовать спиртное, пока родители гуляли с младшим. Мальчик достал из холодильника бутылочку красного и допил то, что оставалось «на донышке» — примерно 200 мл.

Когда семейство вернулось с прогулки, обнаружили сына без сознания на полу в коридоре. Вызвали скорую, школьника госпитализировали в реанимацию, медики оценивают его состояние как тяжёлое.

Семья благополучная, ранее парень, по словам мамы с папой, алкоголь не пробовал.