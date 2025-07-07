Третьеклашка решил попробовать вино, допил родительскую бутылку и оказался в реанимации
В Петербурге 10-летний мальчик попал в реанимацию после того, как выпил вино
Обложка © Шедеврум/Life.ru
10-летний мальчик попал в реанимацию после того, как выпил красное вино дома в Петербурге. Об этом сообщает SHOT.
Как выяснил телеграм-канал, третьеклассник в разгар летних каникул решил попробовать спиртное, пока родители гуляли с младшим. Мальчик достал из холодильника бутылочку красного и допил то, что оставалось «на донышке» — примерно 200 мл.
Когда семейство вернулось с прогулки, обнаружили сына без сознания на полу в коридоре. Вызвали скорую, школьника госпитализировали в реанимацию, медики оценивают его состояние как тяжёлое.
Семья благополучная, ранее парень, по словам мамы с папой, алкоголь не пробовал.
А ранее в Саратовской области два ребёнка погибли, отравившись неизвестными ягодами в лесу: скончался двухлетний мальчик и его семилетний брат. Мама малышей то время находилась в роддоме, где на свет появился её шестой ребёнок.