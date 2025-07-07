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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 июля, 09:36

Суд приговорил жителя Набережных Челнов к 22 годам за госизмену и терроризм

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Набережных Челнов, который был признан виновным в участии в проукраинской террористической организации. Мужчина, являющийся противником специальной военной операции (СВО), вступил в состав запрещенного в Российской Федерации военизированного объединения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ).

Жителя Набережных Челнов задержали за терроризм. Видео © Telegram / ФСБ

Работа группировки, в которую вступил мужчина, координировалась спецслужбами Украины. Ведомство уточнило, что фигурант активно участвовал в деятельности, направленной против интересов России. Против мужчины возбудили уголовное дело, суд признал его виновным. Суд приговорил его к 22 годам заключения в колонии строгого режима, из которых первые пять лет он проведёт в тюрьме.

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Ранее Life.ru сообщал, что в перечень террористов и экстремистов попали 155 российских подростков. Согласно информации ведомства, среди них один 14-летний, 23 пятнадцатилетних, 46 шестнадцатилетних и 85 семнадцатилетних.

Обложка © Telegram / ФСБ

Полина Никифорова
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