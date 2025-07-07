«Думают, что удачно обманули»: Раскрыта реакция амбициозного Китая на санкции против РФ

Амбиции Китайской Народной Республики (КНР) подкреплены сильной экономикой. Такое мнение выразил глава Центра политической информации Алексей Мухин. По его словам, КНР получила выгоду от санкций против РФ, поэтому Москва должна прямо говорить об этом для сохранения честности в отношениях с восточным государством.

«У Китая есть слабость — он хорошо производит, но ресурсов на своей территории у него нет. Некоторые в Китае думают, что они нас хорошо и удачно обманули», — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.

Мухин дополнил, что не стоит давать китайцам такой иллюзии. По его словам, в РФ осознают, что происходит, поэтому Москва обязана проговаривать все моменты. Только в таком случае дружба с восточным соседом будет искренней.