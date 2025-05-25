В Пекине прошли переговоры между министром иностранных дел Китая Ван И и главой датской дипломатии Ларсом Лекке Расмуссеном, которые завершились резкой реакцией китайской стороны. Встреча сопровождалась настойчивыми требованиями Копенгагена прекратить взаимодействие с Москвой и изменить позицию по Тайваню.

Издание Sohu передаёт, что поведение Расмуссена было воспринято как высокомерное. С первых минут беседы он настойчиво предъявлял условия, подчёркивая значимость своих слов. Датский министр настаивал на том, чтобы Китай проявлял сдержанность в отношении Тайваня и прекратил поддержку российской стороны.

Ван И в ответ дал «дипломатическую пощёчину», пояснив, что Пекин самостоятельно определяет партнёров для сотрудничества и не намерен менять курс под внешним давлением. Также китайский министр отметил, что ответственность за эскалацию конфликта лежит прежде всего на странах НАТО, которые продолжают снабжать Украину оружием и средствами для ведения боевых действий.

«Высказывания Расмуссена проистекают из менталитета времён Холодной войны и логики силы, что для Китая неприемлемо. Исходя из принципа содействия миру и диалогу, Китай всегда выступал за урегулирование украинского кризиса путём политических консультаций, и эта позиция никогда не менялась», — говорится в материале.