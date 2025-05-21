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Регион
21 мая, 08:12

Китай разбил в пух и прах вбросы Украины о поставках летального оружия России

МИД КНР: Китай не передавал летальное оружие сторонам конфликта на Украине

Мао Нин. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Мао Нин. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Китай не участвовал в поставках летального оружия обеим сторонам украинского конфликта, а также всегда ответственно относится к контролю за вывозом из страны продукции двойного назначения. Вбросы Украины опровергла официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«В вопросе украинского кризиса Китай неизменно выступает за содействие мирным переговорам и примирению. Китай никогда не предоставлял конфликтующим сторонам летального оружия и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения», — подчеркнула дипломат, комментируя обвиненрия Киева во время брифинга.

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Ранее Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России. В нём, в частности, введены ограничения на 189 танкеров, которые ходят под различными флагами и используются для перевозки российской нефти. Ограничения коснулись и ряда компаний из Китая. В Пекине не первый раз говорят о том, что не поставляют оружие России.

Татьяна Миссуми
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