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7 июля, 09:58

У иностранца в Шереметьево изъяли прицелы с тепловизорами на 29 млн рублей

В Шереметьево изъяли партию оружейных прицелов и кронштейнов на 29 млн рублей

В Шереметьево изъяли партию оружейных прицелов и кронштейнов на 29 млн рублей. Обложка © Пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ аэропорта Шереметьево.

В Шереметьево изъяли партию оружейных прицелов и кронштейнов на 29 млн рублей. Обложка © Пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ аэропорта Шереметьево.

В аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили в багаже 35-летнего пассажира, летевшего в Катар, оружейные прицелы и крепления к ним на 29 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В Шереметьево изъяли партию оружейных прицелов и кронштейнов на 29 млн рублей. Видео © ФТС России

«Шереметьевские таможенники обнаружили партию оружейных прицелов и кронштейнов для их крепления на 29 млн рублей в багаже иностранца, вылетавшего в Катар», — сказала главный инспектор Шереметьевской таможни Екатерина Пушенкова.

В Шереметьеве изъяли партию оружейных прицелов и кронштейнов на 29 млн рублей. Фото © Пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ аэропорта Шереметьево.

В Шереметьеве изъяли партию оружейных прицелов и кронштейнов на 29 млн рублей. Фото © Пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ аэропорта Шереметьево.

Пассажиру выписан протокол за нарушение таможенных правил, а именно за недекларирование товаров. Если его вина будет доказана, ему грозит штраф, размер которого может составить от 50% до 200% стоимости конфискованного товара. Изъятое оборудование отправлено на экспертизу, по результатам которой возможно возбуждение уголовного дела.
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Ранее стало известно, что в Кемерове приговорили к лишению свободы от 7 до 12 лет участников преступного сообщества, организованного для сбыта наркотиков в крупных размерах. Члены группировки занимались распространением запрещённых веществ, преимущественно синтетического происхождения.

Юлия Сафиулина
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