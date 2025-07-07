У иностранца в Шереметьево изъяли прицелы с тепловизорами на 29 млн рублей

В аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили в багаже 35-летнего пассажира, летевшего в Катар, оружейные прицелы и крепления к ним на 29 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В Шереметьево изъяли партию оружейных прицелов и кронштейнов на 29 млн рублей. Видео © ФТС России

«Шереметьевские таможенники обнаружили партию оружейных прицелов и кронштейнов для их крепления на 29 млн рублей в багаже иностранца, вылетавшего в Катар», — сказала главный инспектор Шереметьевской таможни Екатерина Пушенкова.

В Шереметьеве изъяли партию оружейных прицелов и кронштейнов на 29 млн рублей. Фото © Пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ аэропорта Шереметьево.

Пассажиру выписан протокол за нарушение таможенных правил, а именно за недекларирование товаров. Если его вина будет доказана, ему грозит штраф, размер которого может составить от 50% до 200% стоимости конфискованного товара. Изъятое оборудование отправлено на экспертизу, по результатам которой возможно возбуждение уголовного дела.