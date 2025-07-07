Две девочки-подростка едва не умерли из-за отравления наркотиками в Москве

Употребление наркотиков едва не стоило жизни двум московским восьмиклассницам. Обе девушки оказались в больнице с тяжёлым отравлением после баловства запрещёнкой.

По информации Mash, 16-летняя пострадавшая употребляла синтетическое вещество в гостях у 18-летнего приятеля, в компании ещё одного молодого человека. Когда ей стало плохо, вместо помощи, парни вынуждали её продолжать приём. Девушке удалось вызвать медиков прямо перед тем, как она потеряла сознание, а её знакомые попросту сбежали, бросив её в бессознательном состоянии. Уточняется, что школьница не отличается прилежным поведением: уже не раз оставалась на второй год в учебном заведении и наблюдается в ПНД.

Другой случай произошёл с 14-летней девушкой. Она потеряла сознание в магазине после того, как приняла три таблетки, которые, по её утверждению, подобрала на улице. Оттуда подростка экстренно госпитализировали с отравлением.