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7 июля, 09:41

Две девочки-подростка едва не умерли из-за отравления наркотиками в Москве

Mash: В Москве две школьницы попали в больницу из-за отравления наркотиками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Употребление наркотиков едва не стоило жизни двум московским восьмиклассницам. Обе девушки оказались в больнице с тяжёлым отравлением после баловства запрещёнкой.

По информации Mash, 16-летняя пострадавшая употребляла синтетическое вещество в гостях у 18-летнего приятеля, в компании ещё одного молодого человека. Когда ей стало плохо, вместо помощи, парни вынуждали её продолжать приём. Девушке удалось вызвать медиков прямо перед тем, как она потеряла сознание, а её знакомые попросту сбежали, бросив её в бессознательном состоянии. Уточняется, что школьница не отличается прилежным поведением: уже не раз оставалась на второй год в учебном заведении и наблюдается в ПНД.

Другой случай произошёл с 14-летней девушкой. Она потеряла сознание в магазине после того, как приняла три таблетки, которые, по её утверждению, подобрала на улице. Оттуда подростка экстренно госпитализировали с отравлением.

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Ранее сообщалось, что десятилетний петербуржец попал в реанимацию на фоне отравления красным вином. Ученик третьего класса, оставшийся дома один во время летних каникул, решил попробовать спиртное. Он обнаружил в холодильнике бутылку вина и выпил около 200 миллилитров, что остались на донышке, после чего его состояние резко ухудшилось.

Ольга Сливченко
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