«Лёгкие» наркотики, «высокоактивные» наркоманы и ещё 8 мифов, которые развеяла профессор из Сеченовки

Кто такой «практически здоровый абстинент», почему запрещённые вещества не бывают лёгкими и как Марадона и Уитни Хьюстон опровергли байку о «высокофункциональных наркоманах»: ко Дню нарколога, который отмечается 26 июня, Life.ru поговорил с заведующей кафедрой психиатрии и наркологии, руководителем Клиники психиатрии им С. С. Корсакова Сеченовского Университета профессором Мариной Кинкулькиной. Эксперт оценила расхожие утверждения о наркомании и рассказала, правда это или всё же миф.

Миф 1: Наркотики делятся на лёгкие и тяжёлые

Нет, неправда. Зависимость, например, от марихуаны или синтетических каннабиноидов («спайсов») так же реальна и губительна, как от опиатов. Часто запрещённые вещества, которые ошибочно называют «лёгкими», выступают в роли входных ворот в употребление других наркотиков.

Кроме того, такое разделение — маркетинговая уловка наркошопов, которые зарабатывают деньги на продаже запрещённых веществ. Людей вовлекают в употребление якобы неопасными наркотиками, говорят, что это «модно, безвредно, часть стиля жизни». Для человека, который попадается на эту уловку, всё развивается по нарастающей. Ты принял первую дозу и думаешь, что управляешь своим употреблением, мгновение — ты уже на крючке, наркотик управляет тобой.

Миф 2: Курить и нюхать наркотики менее опасно, чем вводить внутривенно

Это неправда. Существуют психоактивные вещества, например некоторые синтетические наркотики, которые не вводят парентерально, то есть с помощью инъекций. От них точно так же развивается зависимость, причём быстро и не менее тяжёлая.

Миф 3: Марихуана безопасна, потому что это «природа»

И это неправда. Морфин и кокаин изготавливают из растительного сырья, но это не делает их безопасными. Не важно, какого происхождения запрещённое вещество, природного или синтетического. Если оно вызывает зависимость, оно опасно.

Миф 4: Если употреблять наркотики редко, зависимость не разовьётся

Нет, неправда. Все психоактивные вещества, которые способны вызвать зависимость, эту зависимость рано или поздно формируют. На вопрос, насколько редко и каким образом можно употреблять наркотики, чтобы не стать зависимым, ответ один — никогда и никак. Даже пробовать нельзя. Зависимость развивается стремительно — не успеешь оглянуться, и твоя жизнь целиком подчинена запрещённому веществу, которое употреблял «время от времени, под настроение, в компании».

Миф 5: Человек с сильной волей может бросить наркотики в любой момент

Нет, неправда. Это иллюзия, в которой пребывают практически все, кто начинает употреблять наркотики. Человек, который пробует запрещённое вещество впервые, говорит себе: «Ну, я же себя контролирую. Попробую разок из интереса и всё». Тот, кто употребляет систематически, убеждает себя и окружающих: «Я сам себе хозяин. Захочу – брошу. Просто сейчас меня всё устраивает». Тут, кстати, вспомним Марка Твена, которому приписывают фразу: «Нет ничего проще, чем бросить курить. Я делал это сотни раз!».

Даже если вы считаете себя сильным, волевым человеком, не пробуйте. Это тот самый тонкий лёд, который не выдерживает никого. Тысячи выдающихся, умных, талантливых, целеустремлённых людей погибли, потому что оказались бессильны перед наркотиками. Марина Кинкулькина Завкафедрой психиатрии и наркологии, руководителем Клиники психиатрии им С. С. Корсакова Сеченовского Университета, профессор

Миф 6: Антидепрессанты — такие же наркотики, только по рецепту

Нет, неправда. Антидепрессанты — это препараты, которые врач назначает строго по показаниям. И антидепрессанты, принимаемые по назначению врача, не вызывают зависимости.

Миф 7: Употребление синтетических наркотиков может стать триггером для развития психических заболеваний

А вот это правда. Особенно это касается синтетических каннабиноидов, которые называют «спайсами», и синтетических катинонов, в просторечии «солей». В период интоксикации этими веществами для пациентов характерны острые психозы. У части людей после прекращения приёма наркотика симптомы психоза сохраняются — это дебютирует психическое заболевание. Чаще всего шизофрения — хроническое прогрессирующее заболевание, которое требует длительной терапии.

Миф 8: Бывает высокофункциональная наркомания, которая не мешает нормальной жизни

Нет, неправда. Некоторые люди начинают употреблять наркотики, находясь на высокой ступеньке социальной лестницы. Благодаря статусу, деньгам, поддержке окружения они могут продержаться на плаву чуть дольше, чем среднестатистическое большинство. Но наркотики своё возьмут.

Диего Марадона, Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Курт Кобейн — список можно продолжать бесконечно. Это люди, которые многого достигли и которые из-за наркотиков потеряли всё, в том числе жизнь.

Миф 9: Вылечить зависимость нельзя — можно только войти в длительную ремиссию

Да, правда. Для наркозависимого, который находится в стойкой ремиссии, существует специальный термин — «практически здоровый абстинент». То есть человек, который полностью воздерживается от употребления и хорошо себя чувствует.

Миф 10: Наркомания — всегда следствие, а причина употребления — в психологических травмах

50/50. Психологические травмы есть у всех нас. Считается даже, что само рождение на свет, разрыв с матерью, — колоссальная психологическая травма для каждого живущего на земле. Вопрос в том, как человек справляется со своими травмами.

Употребление наркотиков — неконструктивный путь решения психологических проблем. С их помощью человек хочет забыться, отвлечься, не чувствовать тревоги. Если в будущем он перестанет употреблять, «вернётся в реальный мир», то обнаружит, что теперь предстоит жить не с одной, а с двумя проблемами. Первичной психологической травмой, которая никуда не делать, и зависимостью.