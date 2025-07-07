Стало известно, сколько поступило жалоб на нарушения при проведении ЕГЭ

В Рособрнадзор поступило 72 обращения о нарушениях при проведении ЕГЭ, подтверждено уже 14 случаев. Некотрые выпускники и родители жаловались на плохую организацию процедуры — например, на сбои в технике, шум в аудиториях или некорректное поведение персонала. Другие были более серьёзными: по ним выявлены фактические нарушения, в том числе несоблюдение регламента. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвящённой предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.

«72 обращения мы получили на нашу платформу из 32 регионов Российской Федерации. В 69 обращениях содержались жалобы на нарушение порядка проведения экзамена. Из них 55 обращений были связаны с качеством проведения процедуры. По 14 обращениям нарушения были подтверждены», — сказал он.