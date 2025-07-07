Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 10:21

Стало известно, сколько поступило жалоб на нарушения при проведении ЕГЭ

Рособрнадзор: Поступило 72 обращения о нарушениях при проведении ЕГЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

В Рособрнадзор поступило 72 обращения о нарушениях при проведении ЕГЭ, подтверждено уже 14 случаев. Некотрые выпускники и родители жаловались на плохую организацию процедуры — например, на сбои в технике, шум в аудиториях или некорректное поведение персонала. Другие были более серьёзными: по ним выявлены фактические нарушения, в том числе несоблюдение регламента. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвящённой предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.

«72 обращения мы получили на нашу платформу из 32 регионов Российской Федерации. В 69 обращениях содержались жалобы на нарушение порядка проведения экзамена. Из них 55 обращений были связаны с качеством проведения процедуры. По 14 обращениям нарушения были подтверждены», — сказал он.

В Рособрнадзоре назвали количество получивших 300 баллов на ЕГЭ
В Рособрнадзоре назвали количество получивших 300 баллов на ЕГЭ

Несмотря на зафиксированные обращения, в Минпросвещении утверждают: экзаменационная кампания 2025 года прошла без серьёзных сбоев. Глава ведомства Сергей Кравцов поблагодарил учителей за слаженную работу и подчеркнул, что и ЕГЭ, и ОГЭ были проведены на «высоком уровне».

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
  • Рособрнадзор
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar