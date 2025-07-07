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7 июля, 10:05

«Мальтоза»: Радиостанция «Судного дня» передала в эфире загадочное сообщение

Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 выдала новое загадочное сообщение

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Радиостанция УВБ-76, известная как радиостанция «Судного дня», передала новое загадочное послание. Об этом сообщили мониторинговые группы, отслеживающие активность радиостанции.

«НЖТИ 11655 МАЛЬТОЗА 7813 5427», — передала сообщение радиостанция в 10:57 по московскому времени.

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Последний раз радиостанция передавала сообщения 3 июля перед разговором президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Тогда в эфире прозвучали следующие шифры — «голодикарь», «пастилка» и «завофаг».

Мария Любицкая
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