Радиостанция УВБ-76, известная как радиостанция «Судного дня», передала новое загадочное послание. Об этом сообщили мониторинговые группы, отслеживающие активность радиостанции.

«НЖТИ 11655 МАЛЬТОЗА 7813 5427», — передала сообщение радиостанция в 10:57 по московскому времени.

«Голый дикарь»: Радио «Судного дня» снова вышло в эфир после лишения Зеленского помощи США

«Голый дикарь»: Радио «Судного дня» снова вышло в эфир после лишения Зеленского помощи США

Последний раз радиостанция передавала сообщения 3 июля перед разговором президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Тогда в эфире прозвучали следующие шифры — «голодикарь», «пастилка» и «завофаг».