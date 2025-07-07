«Мальтоза»: Радиостанция «Судного дня» передала в эфире загадочное сообщение
Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 выдала новое загадочное сообщение
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Радиостанция УВБ-76, известная как радиостанция «Судного дня», передала новое загадочное послание. Об этом сообщили мониторинговые группы, отслеживающие активность радиостанции.
«НЖТИ 11655 МАЛЬТОЗА 7813 5427», — передала сообщение радиостанция в 10:57 по московскому времени.
Последний раз радиостанция передавала сообщения 3 июля перед разговором президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Тогда в эфире прозвучали следующие шифры — «голодикарь», «пастилка» и «завофаг».