Радиостанция «Судного дня» передала 3 сообщения перед разговором Путина и Трампа
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Радиостанция «Судного дня» передала три закодированных сообщения перед переговорами президента России Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает ресурс «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.
3 июля в эфире прозвучали:
- В 10:45: «НЖТИ 28769 голодикарь 8060 0174»
- В 11:39: «НЖТИ 67865 пастилка 5109 7929»
- В 13:12: «НЖТИ 48908 завофаг 8316 9800»
Напомним, сегодня Владимир Путин сообщал, что собирается поговорить с американским лидером. Тот подтвердил эту информацию и уточнил, что разговор начнётся в пять вечера по Москве. Их разговор продлился почти час. Как стало известно, они не обсуждали остановку поставок вооружений Киеву, зато затронули сотрудничество по космосу и энергетике, а также обмен кино, продвигающим традиционные ценности РФ и США. Кроме того, Путин подтвердил Трампу готовность России продолжать переговоры с Киевом.