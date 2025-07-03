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3 июля, 17:14

Путин и Трамп обсудили сотрудничество по космосу и энергетике

Обложка © ТАСС / Метцель Михаил

Обложка © ТАСС / Метцель Михаил

Россия и США рассматривают совместные проекты в энергетике и космосе как перспективное направление сотрудничества. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков после телефонного разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

«В рамках обмена мнениями по двусторонним делам подтверждена взаимная заинтересованность в реализации ряда перспективных экономических проектов, в частности в энергетике и исследовании космоса», — сказал он.

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Напомним, сегодняшний разговор лидеров продлился почти час. Ушаков подчеркнул, что хотя конкретные планы пока не обсуждались, инициатива личной встречи президентов по-прежнему остаётся востребованной. Он также отметил, что при необходимости стороны всегда смогут вновь вернуться к этому вопросу, чтобы согласовать удобные время и место для переговоров.

Александра Мышляева
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