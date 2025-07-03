Путин и Трамп обсудили сотрудничество по космосу и энергетике

Россия и США рассматривают совместные проекты в энергетике и космосе как перспективное направление сотрудничества. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков после телефонного разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

«В рамках обмена мнениями по двусторонним делам подтверждена взаимная заинтересованность в реализации ряда перспективных экономических проектов, в частности в энергетике и исследовании космоса», — сказал он.