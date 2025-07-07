В Минпросвещения рассказали о показе «Бесогона» в рамках «Разговоров о важном»

Министерство просвещения готово к диалогу о сотрудничестве с редакцией программы «Бесогон», фрагменты передачи уже используются в рамках «Разговоров о важном». Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«А что касается уроков «Разговоров о важном», они ведутся с 1-го по 11-й класс по определённой методике и фрагменты программы [«Бесогон»], по-моему, в 19 уроках из 34 для 10-11-х классов использовались», — подчеркнул министр на пресс-конференции, посвящённой кампании ЕГЭ-2025.

По словам Кравцова, в прошлом году количество скачиваний материалов составило около 500 тысяч, а в 2025 году, по предварительным данным, уже зарегистрировано порядка 200-300 тысяч скачиваний. Министр подчеркнул, что Минпросвещения готово к диалогу с редакцией программы «Бесогон» для обсуждения возможных улучшений и усовершенствований. Ведомство направило соответствующее письмо, чтобы обсудить вопросы сотрудничества и дальнейшего использования материалов передачи в образовательном процессе.

«Бесогон» — это авторская программа Никиты Михалкова, где режиссёр обсуждает различные общественно-политические темы. Часто в них рассказывается о негативном влиянии либеральных взглядов и западной культуры.