Житель Херсонщины рассказал, как создал футляры для шприцев и «заряжайки» в помощь бойцам

Житель Херсонской области Иван Дёмин изготавливает футляры для шприцев и «заряжайки» для автоматов в помощь бойцам СВО. Мужчина печатает защитные футляры для шприцев и ампул, которые военные ВС РФ могут прикрепить на свою форму, пишет RG.ru.

«При ранении нажимаешь на футляр, вытаскиваешь из него шприц и делаешь укол в течение нескольких секунд, тем самым выигрывая время. Сначала я делал чехлы в чёрном цвете и в цвете хаки, но ребята попросили в красном», — пояснил Дёмин.

Житель Херсонской области объяснил, зачем вкладывать в футляр шприц с обезболивающим. По его словам, у бойцов РФ мягкие аптечки, поэтому шприцы могут повредиться при падении. В этом случае укол раненому сделать не получится. А вот с защитным чехлом риск поломки становится меньше. Кроме того, мужчина печатает для бойцов «заряжайки» для патронов, которые упрощают процесс заряда и делают его быстрее.

По словам Дёмина, «заряжайки» особенно актуальны зимой для штурмовиков на островах на Днепре, где большая сырость. Это приспособление помогает, когда обмерзают руки или повреждены пальцы. Умелец объяснил, что бойцы заряжали автомат с «заряжайкой» даже одной рукой.

За день на четырёх принтерах Дёмин может напечатать сорок ускорителей. По его словам, время изготовления зависит от степени прочности приспособлений. А пружины на «заряжайки» создаются вручную.