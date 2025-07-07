Лавров: Готовится список для Украины из 18 детей для возвращения на Родину

Составлен список 18 детей, которые потеряли связь с близкими, чтобы вернуть их в Россию. Он уже готов для передаче Киеву. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете «Мадьяр Немзет».

По словам министра, в списке значатся десять детей, которые предположительно находятся на территории Украины, и ещё восемь — в европейских странах. Документ готовит аппарат Уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка.

Ранее, по итогам переговоров в Стамбуле 2 июня, Украина передала России список из 339 детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за конфликта и утративших связь с родителями. В МИД РФ подчеркнули, что этот документ стал неожиданностью для тех, кто на протяжении трех лет распространял ложную информацию о «десятках тысяч похищенных детей». Помощник президента РФ Владимир Мединский также неоднократно заявлял, что Россия не похищает детей, а спасает их, оказывая помощь в поиске родственников. Если родители находятся — дети возвращаются в семью», пояснил он. Также сообщалось, что Россия готовит для Украины встречный список детей для обмена.