В Кремле объяснили назначение Никитина на пост главы Минтранса

Президент России Владимир Путин выбрал нового министра транспорта, исходя из профессиональных качеств и опыта кандидата. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

«В настоящий момент, по мнению президента, рабочие качества, рабочий опыт Андрея Никитина будет наилучшим образом способствовать тому, чтобы важнейшее ведомство выполняло свои задачи и функции», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что кадровые решения президента всегда принимаются с учётом компетенций и способности кандидатов решать поставленные задачи. Назначение Никитина продолжает практику выдвижения на ключевые посты специалистов с доказанной эффективностью.

Ожидается, что новый министр транспорта в ближайшее время представит свои приоритеты и планы развития отрасли, которые должны соответствовать стратегическим целям развития транспортной инфраструктуры страны.