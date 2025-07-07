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7 июля, 10:17

В Кремле объяснили назначение Никитина на пост главы Минтранса

Песков: Путин считает Никитина наиболее подходящим для руководства Минтрансом

Владимир Путин и Андрей Никитин. Обложка © РИА Новости / Михаил Метцель

Владимир Путин и Андрей Никитин. Обложка © РИА Новости / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин выбрал нового министра транспорта, исходя из профессиональных качеств и опыта кандидата. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

«В настоящий момент, по мнению президента, рабочие качества, рабочий опыт Андрея Никитина будет наилучшим образом способствовать тому, чтобы важнейшее ведомство выполняло свои задачи и функции», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что кадровые решения президента всегда принимаются с учётом компетенций и способности кандидатов решать поставленные задачи. Назначение Никитина продолжает практику выдвижения на ключевые посты специалистов с доказанной эффективностью.

Ожидается, что новый министр транспорта в ближайшее время представит свои приоритеты и планы развития отрасли, которые должны соответствовать стратегическим целям развития транспортной инфраструктуры страны.

Путин назначил Андрея Никитина и.о. министра транспорта вместо Старовойта
Путин назначил Андрея Никитина и.о. министра транспорта вместо Старовойта

Сегодня, 7 июля, Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ. Напомним, Старовойт возглавлял ведомство с мая 2024 года, пробыв на этом посту менее года.

Алиса Хуссаин
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