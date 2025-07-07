Россиян могут обязать платить за выезд за границу

Россиян могут обязать платить налог на поездки за границу. Такое нововведение обсуждается в Государственной Думе, как сообщил председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в интервью изданию «Абзац».

«Эта мера вполне может быть введена, но нужно посмотреть, как она будет воздействовать на экономику. В целом деньги, которые у нас уходят за границу в части выездного туризма, направлять на развитие внутреннего туризма было бы логичным и правильным», — рассказал Тарбаев.

По его словам, в 2024 году россияне потратили за пределами страны около 700 миллиардов рублей на туристические поездки. Если будет установлен сбор в размере 200-300 рублей за каждую поездку, то общая сумма поступлений может составить от 5 до 7 миллиардов рублей. Тарбаев также добавил, что целесообразнее вводить этот сбор не для физических лиц, а для юридических, то есть для туроператоров.