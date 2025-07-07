В Госдуме отреагировали на «хотелку» Киева создать собственные дальнобойные ракеты
Депутат Чепа: РФ контролирует попытки Киева начать создание дальнобойного оружия
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Москва контролирует стремления Украины начать создание дальнобойного вооружения. Такое заявление сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Если не предпринимать никаких мер, то Украина делала и продолжает делать попытки выпускать оружие разного вида. Мы это контролируем, понимаем и предпринимаем соответствующие меры», — подчеркнул парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Чепа дополнил, что в настоящее время НАТО за один год производит столько вооружения, сколько Россия производит примерно за три месяца. Также РФ создаёт оружие, которого нет в странах Североатлантического альянса.
Напомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал производство дальнобойного оружия совместно с Данией. Эта страна станет первой, кто получит доступ к украинским оборонным технологиям для производства вооружения, масштабирования и последующей поставки ВСУ.