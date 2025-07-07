Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 10:44

В Госдуме отреагировали на «хотелку» Киева создать собственные дальнобойные ракеты

Депутат Чепа: РФ контролирует попытки Киева начать создание дальнобойного оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Москва контролирует стремления Украины начать создание дальнобойного вооружения. Такое заявление сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Если не предпринимать никаких мер, то Украина делала и продолжает делать попытки выпускать оружие разного вида. Мы это контролируем, понимаем и предпринимаем соответствующие меры», — подчеркнул парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Чепа дополнил, что в настоящее время НАТО за один год производит столько вооружения, сколько Россия производит примерно за три месяца. Также РФ создаёт оружие, которого нет в странах Североатлантического альянса.

Зеленский заявил о поставках сотен тысяч дронов США на спецусловиях
Зеленский заявил о поставках сотен тысяч дронов США на спецусловиях

Напомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал производство дальнобойного оружия совместно с Данией. Эта страна станет первой, кто получит доступ к украинским оборонным технологиям для производства вооружения, масштабирования и последующей поставки ВСУ.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Украина
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar