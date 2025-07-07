Самолёт развернули в аэропорт вылета из-за трёх букв в телефоне пассажира
Primera Hora: Рейс из Пуэрто-Рико в США развернули из-за СМС со словом RIP
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Самолёт American Airlines, на борту которого находилось193 пассажира, экстренно вернулся в аэропорт Пуэрто-Рико из-за сообщения «RIP» («Покойся с миром»), увиденного в телефоне одного из пассажиров. Женщина, заметившая надпись, заподозрила подготовку теракта. Пилоты действовали по протоколу: развернули лайнер и вернулись в аэропорт. Об этом сообщила газета Primera Hora.
«Это была путаница, которая была обработана в соответствии с протоколами безопасности. Реальной угрозы для рейса или его пассажиров не было», — сказал Нельман Неварес, директор по операциям Aerostar.
После посадки мужчину допросили службы безопасности. Он пояснил, что недавно потерял близкого человека, а сообщение было частью личной переписки и не имело отношения к угрозам. После проверки самолёт продолжил полёт по маршруту.
Ранее инцидент произошёл в международном аэропорту Шарм-эш-Шейха. Там прямо в зоне ожидания обрушился рекламный щит — конструкция рухнула на двух женщин, ожидавших вылета в Астану. Одна из них погибла на месте от полученных травм, вторая отделалась тяжёлыми порезами. Обе пострадавшие оказались гражданками Казахстана.