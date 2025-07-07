Притворяются артистами: В Раде раскрыли схему бегства мужчин за границу

С начала 2022 года около 3000 украинских мужчин смогли выехать из страны, используя поддельные документы, выданные Минкультуры Незалежной. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Именно Минкульт поставил антирекорд среди всех госорганов, потому что только с 2022 года по весну 2025 года по письмам Минкульта за границу уехали и не вернулись около трёх тысяч мужчин. Это, считайте, полноценная бригада», — написал нардеп в соцсетях.

Парламентарий утверждает, что далеко не артисты покидают Украину, прикрываясь участием в «Евровидении» или необходимостью поиска материалов для украинского телемарафона. По его информации, среди выезжающих таким образом есть друзья Владимира Зеленского, предприниматели и специалисты в сфере IT. Железняк также заявил, что подобные схемы практикуются и в других украинских министерствах и государственных учреждениях.

По мнению Железняка, Минкультуры Украины злоупотребляет отсутствием чётких правил касательно выезда мужчин за границу. Он утверждает, что из-за этого пробела в законодательстве отсутствует механизм контроля за возвращением граждан. Железняк считает, что подобная ситуация является основанием для отставки министров.