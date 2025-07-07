Глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet заявил, что нынешняя украинская власть не представляет интересы населения юго-востока страны, а потому не имеет права апеллировать к принципу территориальной целостности.

По его словам, «киевский режим» проводит откровенно русофобскую политику и игнорирует права русскоязычного населения.

«На Западе любят избирательно цитировать Устав ООН — вспоминают только о территориальной целостности, забывая при этом о праве народов на самоопределение и обязанностях по соблюдению прав человека без различий по языку, расе и религии», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что в таком контексте Украина не может обоснованно ссылаться на нормы международного права, касающиеся территориальной целостности.