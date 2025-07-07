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7 июля, 10:53

Лавров: Украина не имеет права ссылаться на принцип территориальной целостности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ lev radin

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet заявил, что нынешняя украинская власть не представляет интересы населения юго-востока страны, а потому не имеет права апеллировать к принципу территориальной целостности.

По его словам, «киевский режим» проводит откровенно русофобскую политику и игнорирует права русскоязычного населения.

«На Западе любят избирательно цитировать Устав ООН — вспоминают только о территориальной целостности, забывая при этом о праве народов на самоопределение и обязанностях по соблюдению прав человека без различий по языку, расе и религии», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что в таком контексте Украина не может обоснованно ссылаться на нормы международного права, касающиеся территориальной целостности.

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Ранее Сергей Лавров раскрыл, что пропишут в будущем соглашении по Украине. Мирный договор, по его словам, должен включать демилитаризацию и денацификацию страны.

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Марина Фещенко
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