«Конфликтов не было»: В Пулково прокомментировали скандал с очередями и курилкой

Аэропорт Пулково заявил об отсутствии конфликтов с пассажирами после введения платы за посещение курительной зоны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Видео, на которое вы дали ссылку, это видео вчерашнего дня. Сегодня с 9 утра курилка работает за плату, но ни одной конфликтной ситуации не было. Вчера курилка закрывалась в какой-то момент», — отметили в аэропорту.

1 июля в аэропорту ввели плату в размере 500 рублей за однократное посещение курительной комнаты, что вызвало недовольство части пассажиров. Введенные ограничения предусматривают одновременное нахождение в курительной зоне не более 6 человек с обязательными 45-минутными техническими перерывами, что обусловлено повышенной нагрузкой на систему вентиляции помещения. В пресс-службе пояснили, что при временном закрытии помещения организовывали бесплатный выход в уличные зоны для курения с возможностью возврата в чистую зону.