Нет сигарет — нет проблемы: Life.ru узнал у адвоката, обязан ли пассажир задержанного рейса платить за курилку в Пулково
Адвокат Жорин: Платная курительная комната в Пулково не нарушает права пассажиров
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Организация платных курительных комнат в аэропортах, как, например, в петербургском Пулково, где наблюдался наплыв пассажиров из-за отмены рейсов, не является нарушением прав. Об этом Life.ru рассказал адвокат Сергей Жорин. По его словам, это законный способ организации пространства, учитывая, что курение — это вредная привычка. Как подчеркнул Жорин, аэропорты не обязаны предоставлять бесплатные зоны для курения.
Эти действия аэропорта абсолютно законны. Есть нормы права, закон, на которых основываются законные действия аэропорта. Если бы, допустим, речь шла о питании или воде, то есть жизненно важных, необходимых элементах жизни, тогда это другая история. А это курение, то есть вредная привычка.
Жорин отметил, что, хотя формально жалобы на подобные ситуации можно подать в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), шансы на признание нарушений невелики. Он считает, что лучше рассматривать эти неудобства как стимул для отказа от курения.
«Бросать курить нужно, потому что курить неудобно. Курить вредно, самое главное. Курить дискомфортно. Это ещё один аргумент, чтобы бросить курить, потому что каких-то претензий к аэропорту у меня лично нет. Они так сделали», — пояснил специалист.
Собеседник Life.ru напомнил, что пассажиры вполне могут провести без сигарет 10–12 часов в полёте. Следовательно, аналогичный период в здании аэропорта не должен становиться проблемой.
Напомним, что в аэропорту Пулково установлена плата в размере 500 рублей за посещение специальных курительных комнат, при этом полностью отсутствуют бесплатные альтернативы для курящих пассажиров. В последние дни из-за большого количества отменённых рейсов в воздушной гавани скопилось немало людей, с наплывом которых платная комната для курения просто не справляется.