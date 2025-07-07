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Регион
7 июля, 08:23

Платная курилка в Пулково не справляется с наплывом застрявших пассажиров, люди в отчаянии

SHOT: Застрявшие в Пулково пассажиры бунтуют из-за платной курилки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге разгорелся протест из-за платной курилки: застрявшие в гавани пассажиры, отказывающиеся платить 500 рублей за перекур, требуют бесплатного доступа. Об этом пишет SHOT.

Пассажиры, застрявшие в Пулково, бунтуют против платной курилки. Видео © Telegram / SHOT

В пресс-службе аэропорта пояснили, что курилка на шесть человек не справляется с наплывом, а вентиляция не выдерживает нагрузки, из-за чего её даже временно закрывали. На место вызвали группу быстрого реагирования. Задержки 95 рейсов, каждая более двух часов, только накаляют обстановку.

Люди лежат прямо на полу: Life.ru публикует видео из Пулково, где задержано более 100 рейсов
Люди лежат прямо на полу: Life.ru публикует видео из Пулково, где задержано более 100 рейсов

Напомним, причина отмены и задержки рейсов — угроза атаки беспилотников. По данным СМИ, авиакомпании за 5-6 июля потеряли 20 миллиардов рублей. Так, отмена только одного рейса Boeing 737-800 приносит авиакомпаниям прямые убытки в 15–23 млн рублей. Согласно этим расчётам, первые сутки ранспортного коллапса обошлись перевозчикам в 3,9–5,9 млрд рублей – и это только по отменённым рейсам в трёх аэропортах.

Оксана Попова
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