Платная курилка в Пулково не справляется с наплывом застрявших пассажиров, люди в отчаянии

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге разгорелся протест из-за платной курилки: застрявшие в гавани пассажиры, отказывающиеся платить 500 рублей за перекур, требуют бесплатного доступа. Об этом пишет SHOT.

Пассажиры, застрявшие в Пулково, бунтуют против платной курилки. Видео © Telegram / SHOT

В пресс-службе аэропорта пояснили, что курилка на шесть человек не справляется с наплывом, а вентиляция не выдерживает нагрузки, из-за чего её даже временно закрывали. На место вызвали группу быстрого реагирования. Задержки 95 рейсов, каждая более двух часов, только накаляют обстановку.