Шведский дипломат прибыл в МИД России объясняться за нападение на торгпредство
Временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД РФ из-за атаки на торгпредство
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В МИД России прибыл временный поверенный в делах Швеции. Его вызвали после очередного хулиганского нападения на здание российского торгового представительства в Стокгольме.
Российская сторона потребовала от шведских властей провести полноценное расследование и принять меры для предотвращения таких атак. В Посольстве РФ подчёркивали, что нападения с использованием беспилотников продолжаются уже больше года.
Напомним, здание российского торгпредства в Швеции вновь стало мишенью для атаки. Около 3:30 утра на территорию дипобъекта был сброшен пакет с краской с беспилотника. В посольстве подчеркнули, что здание является неотъемлемой частью российской дипломатической миссии. Там потребовали от шведской стороны прекратить подобные провокации и обеспечить безопасность.