Шведский дипломат прибыл в МИД России объясняться за нападение на торгпредство

В МИД России прибыл временный поверенный в делах Швеции. Его вызвали после очередного хулиганского нападения на здание российского торгового представительства в Стокгольме.

Российская сторона потребовала от шведских властей провести полноценное расследование и принять меры для предотвращения таких атак. В Посольстве РФ подчёркивали, что нападения с использованием беспилотников продолжаются уже больше года.