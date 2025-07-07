Российские военные продолжали добивать противника, пока весь мир следил за развитием событий на Ближнем Востоке. Примечательно, что ВС России за это время вышли на границу с Днепропетровской областью уже в трёх местах, рассказал военный эксперт Влад Шлепченко.

Аналитик объяснил, что российские войска молча и упорно проводили боевые действия в полях и безымянных посадках, освобождая сёла от противника. По его словам, это дало возможность перейти к очередному этапу вызволения граждан от гнёта киевского режима и входа в новую область боевых действий.

«В настоящий момент наши бойцы вышли на границу с Днепропетровской областью уже в трёх местах: с юго-востока на регион наступают подразделения группировки «Восток», севернее, со стороны Покровска, давит группировка «Центр», — подчеркнул эксперт в беседе с «Царьградом».

Шлепченко считает, что днепропетровская бизнес-элита, представленная в окружении Владимира Зеленского, будет бороться за то, чтобы удержать свои богатства. Эксперт выразил мнение, что ВСУ могут перенаправить подразделения с других направлений для сохранения региона. По его словам, главком ВСУ Александр Сырский регулярно «жонглирует» бригадами для удержания фронта.

Шлепченко отметил, что подобный подход будет применяться до тех пор, пока ВСУ не накопят критическую массу потерь. Есть вероятность повторений событий сентября 2024 года, когда украинские подразделения отступали на десятки километров, а ВС РФ без боёв и разрушений освободили несколько городов, добавил эксперт.