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7 июля, 11:58

Власти в панике: Киев столкнулся с частичным блэкаутом из-за ночных ударов ВС РФ

«Царьград»: В Киеве произошёл частичный блэкаут из-за ударов ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Kamila Koziol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Kamila Koziol

Минувшей ночью Украина столкнулась с множеством ударов российских войск по тылам ВСУ. Как пишет «Царьград», для Киева атака привела к частичному блэкауту из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

Столица Незалежной не ожидала, что российские ракеты нанесут такой мощный урон защищённых объектов, из-за чего руководство страны было в панике. Один из зарядов попал в здание ТЦК.

По информации, предоставленной координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым, удары по Киевской и Черкасской областям преследуют цель ослабить оперативные возможности украинской армии. Он утверждает, что атаки направлены на нарушение логистических цепочек, деморализацию командного состава, а одновременное использование беспилотников и ракет свидетельствует о стремлении подавить систему ПВО и снизить боеспособность войск.

«А ПВО нам надо уничтожить для того, чтобы свободно владеть небом. Ведь согласитесь: будет прекрасно, когда КАБы полетят по тренировочным лагерям, заводам ВПК в тыловых областях Украины. Да и в любом случае БПЛА будут почти без помех наносить удары», — отметил Лебедев.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ нанесли удары по украинским ТЦК, предприятию по сборке и местам хранения ударных беспилотников, а также скоплениям живой силы и наёмникам в 138 районах. Для этой цели российские военные подключили оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Юлия Сафиулина
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