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Регион
7 июля, 11:34

ВСУ получили зенитные комплексы «Бук-М1» из Финляндии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov

Финляндия продолжает поставки вооружения Украине. Как сообщает Telegram-канал «Милитарист», в распоряжение ВСУ поступили зенитные ракетные комплексы «Бук-М1». К публикации прикреплено фото одной из пусковых установок.

Согласно данным источника, эти ЗРК были переданы финской армией Россией во второй половине 1990-х годов. Тогда Хельсинки приобрела 18 самоходных огневых и пуско-заряжающих установок, а также 288 зенитных ракет 9М38. После поставки комплексы были приняты на вооружение под обозначением ITO 96.

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Это не первая военная помощь Финляндии Украине. Ранее страна передала ВСУ технику и вооружение, включая машины разминирования на базе Leopard 2, бронетранспортёры Sisu XA-180 Pasi, артиллерию калибров 122 и 152 мм, ЗУ-23-2, миномёты, стрелковое оружие и боеприпасы.

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Марина Фещенко
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