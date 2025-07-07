Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 11:54

«То, что нужно ценить»: Блогер из США испытал культурный шок после посещения ВДНХ в Москве

Блогер Крейн: Российские ухоженные улицы с клумбами чужды жителям США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Американский блогер Тофуриус Крейн, посетив ВДНХ в Москве, был впечатлен его благоустройством. Он выразил сомнение, что подобная красота, особенно ухоженные клумбы, смогла бы сохраниться в США из-за вандализма и проблем с бездомными.

«Всё это вокруг меня является чем-то естественным для граждан России, это их обыденная жизнь — они не привыкли видеть кучи мусора, множество бездомных и различные предметы наркоманов вроде использованных шприцов. Это то, что нужно ценить, и я знаю, что русские ценят такой образ жизни», — цитирует Крейна «Царьград».

Он отметил, что даже вблизи Белого дома можно увидеть палаточные городки.

Блогер из США рассказал о переезде в Россию из-за хороших условий для семьи
Блогер из США рассказал о переезде в Россию из-за хороших условий для семьи

Ранее Life.ru рассказывал о британце, который рассказывает жителям других государств о том, какова Россия на самом деле. Самьюэл Хайленд переехал в нашу страну ещё в 2005 году и живёт тут до сих пор. За минувшие 20 лет он не пожалел о своём выборе и помогает другим соотечественникам с переездом.

Мария Любицкая
  • Новости
  • США
  • Россия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar