Американский блогер Тофуриус Крейн, посетив ВДНХ в Москве, был впечатлен его благоустройством. Он выразил сомнение, что подобная красота, особенно ухоженные клумбы, смогла бы сохраниться в США из-за вандализма и проблем с бездомными.

«Всё это вокруг меня является чем-то естественным для граждан России, это их обыденная жизнь — они не привыкли видеть кучи мусора, множество бездомных и различные предметы наркоманов вроде использованных шприцов. Это то, что нужно ценить, и я знаю, что русские ценят такой образ жизни», — цитирует Крейна «Царьград».

Он отметил, что даже вблизи Белого дома можно увидеть палаточные городки.