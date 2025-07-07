«То, что нужно ценить»: Блогер из США испытал культурный шок после посещения ВДНХ в Москве
Блогер Крейн: Российские ухоженные улицы с клумбами чужды жителям США
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Американский блогер Тофуриус Крейн, посетив ВДНХ в Москве, был впечатлен его благоустройством. Он выразил сомнение, что подобная красота, особенно ухоженные клумбы, смогла бы сохраниться в США из-за вандализма и проблем с бездомными.
«Всё это вокруг меня является чем-то естественным для граждан России, это их обыденная жизнь — они не привыкли видеть кучи мусора, множество бездомных и различные предметы наркоманов вроде использованных шприцов. Это то, что нужно ценить, и я знаю, что русские ценят такой образ жизни», — цитирует Крейна «Царьград».
Он отметил, что даже вблизи Белого дома можно увидеть палаточные городки.
Ранее Life.ru рассказывал о британце, который рассказывает жителям других государств о том, какова Россия на самом деле. Самьюэл Хайленд переехал в нашу страну ещё в 2005 году и живёт тут до сих пор. За минувшие 20 лет он не пожалел о своём выборе и помогает другим соотечественникам с переездом.