Блогер из США рассказал о переезде в Россию из-за хороших условий для семьи

Американский блогер Эрик Пичони на своём YouTube-канале объяснил причину переезда в Россию, отметив, что основной мотивацией стала система поддержка семей. Он сообщил, что, имея двухлетнюю дочь, обнаружил в России значительно лучшие условия для воспитания детей по сравнению с США.

Пичони подчеркнул, что российское государство действительно облегчает процесс воспитания детей и оказывает ощутимую помощь семьям, что кардинально отличается от его опыта в Америке. Особо блогер выделил вопрос медицинского обслуживания, указав, что в США страховка покрывает лишь незначительную часть расходов, а с появлением ребёнка ежемесячные затраты на медицину достигали тысячи долларов.