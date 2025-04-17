Блогер из США рассказал о переезде в Россию из-за хороших условий для семьи
Американский блогер Эрик Пичони. Обложка © Youtube / Eric Piccione
Американский блогер Эрик Пичони на своём YouTube-канале объяснил причину переезда в Россию, отметив, что основной мотивацией стала система поддержка семей. Он сообщил, что, имея двухлетнюю дочь, обнаружил в России значительно лучшие условия для воспитания детей по сравнению с США.
Пичони подчеркнул, что российское государство действительно облегчает процесс воспитания детей и оказывает ощутимую помощь семьям, что кардинально отличается от его опыта в Америке. Особо блогер выделил вопрос медицинского обслуживания, указав, что в США страховка покрывает лишь незначительную часть расходов, а с появлением ребёнка ежемесячные затраты на медицину достигали тысячи долларов.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время беседы на немецком языке пообещал помочь гражданину Германии, переехавшему в Доброград Владимирской области, с получением российского гражданства. Позже министерство внутренних дел России заявило, что поможет обратившемуся к Путину мужчине.