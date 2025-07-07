Рыбак случайно нашёл средневековый меч во время прогулки по берегу

Рыбак из Варшавы Анджей Корпикевич во время прогулки по берегу реки Висла неожиданно наткнулся на старинный меч с выгравированным крестом. Артефакт, предположительно, относится к эпохе Средневековья. Об этом сообщило издание Warszawa Wyborcza.

Меч с гравировкой креста времён Средневековья мужчина нашёл в реке Варшавы Висла. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Stoteczny Konserwator Zabytków

«Меч передан в мастерскую по консервации металла Государственного археологического музея, где его тщательно очистят и проведут анализ для определения возраста, происхождения и значения символа креста», — говорится в материале.

Корпикевич просто шёл вдоль берега, разглядывая, что открылось из-за низкого уровня воды. Его внимание привлёк ржавый предмет на бетонной насыпи — похожий на кусок металлоконструкции. Подняв его и убрав налёт, Анджей увидел крестообразный символ с треугольными ветвями, выгравированный на металле. Он спрятал меч в траве, затем позвонил знакомому с металлоискателем, который посоветовал не давать находке пересохнуть. Мужчина обернул меч мокрыми футболками и переночевал в машине, прежде чем отнести артефакт специалистам.