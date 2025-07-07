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7 июля, 11:44

Водитель так спешил выехать с платной парковки не заплатив, что насмерть переехал охранника

Водитель сбил насмерть охранника парковки в Москве после ссоры об оплате

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Всего за час столичные гаишники из УВД по ЮВАО разыскали и задержали 21-летнего парня, который на арендованной машине сбил охранника парковки на Волгоградском проспекте. Как выяснилось, молодой водитель, не желая платить за стоянку, затеял ссору с контролёром, а затем наехал на него и скрылся. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Водитель насмерть сбил охранника в Москве. Видео © Telegram / Ирина Волк

Раненого мужчину срочно увезли в больницу, но его жизнь спасти не удалось. Подозреваемого доставили в ОМВД Южнопортового района для дальнейших разбирательств. Полиция разбирается в деталях инцидента, чтобы вынести справедливый вердикт.

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Ранее сообщалось, что в Энгельсе пьяный водитель сбил пешеходов на тротуаре, в результате чего погибла девочка. По данным следствия, 30-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2112 в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на троих пешеходов.

Оксана Попова
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