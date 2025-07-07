Водитель так спешил выехать с платной парковки не заплатив, что насмерть переехал охранника

Всего за час столичные гаишники из УВД по ЮВАО разыскали и задержали 21-летнего парня, который на арендованной машине сбил охранника парковки на Волгоградском проспекте. Как выяснилось, молодой водитель, не желая платить за стоянку, затеял ссору с контролёром, а затем наехал на него и скрылся. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.