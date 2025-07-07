ВМС Колумбии захватили первую наркосубмарину с технологией Starlink

Военно-морские силы Колумбии на этой неделе заявили о захвате беспилотной наркосубмарины, оборудованной спутниковой связью Starlink. По словам адмирала Хуана Рикардо Розо, командующего ВМС, полупогружное судно обнаружили пустым в территориальных водах недалёко от Санта-Марты на Карибском побережье.

Адмирал Розо отметил, что длина аппарата составляла около 12 метров, а грузоподъёмность — до 1,5 тонны кокаина. Техническое оснащение включало две внешние антенны Starlink, одна из которых была защищена карбоновым покрытием для маскировки радарного сигнала. Антенны подключались к интегрированному модему, обеспечивая операторам на берегу спутниковую связь в реальном времени и дистанционное управление курсом и параметрами погружения.

Дополнительно на борту установили две видеокамеры повышенной чёткости: одна контролировала передний ход аппарата и обнаружение подводных препятствий, вторая — состояние двигателя и трансмиссионной системы. По словам адмирала, данные с камер передавались в командный центр, где операторы могли корректировать маршрут и оперативно реагировать на изменения обстановки. Предполагается, что субмарина совершала испытательный рейс для клана дель Гольфо — одной из крупнейших и самых влиятельных наркоторговых организаций Колумбии.