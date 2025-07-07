Вылетевший в Анталью Airbus A321-231 возвращается во Внуково
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Самолёт Airbus A321-231 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс TK 3153 из аэропорта Внуково в Анталью, был вынужден вернуться в точку вылета. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Столкнувшись с технической неисправностью вскоре после вылета в 13:32, экипаж принял решение о безопасной посадке во Внуково. Что именно произошло с самолётом — неизвестно.
Ранее самолёт American Airlines, на борту которого находилось193 пассажира, экстренно вернулся в аэропорт Пуэрто-Рико из-за сообщения «RIP» («Покойся с миром»), увиденного в телефоне одного из пассажиров. Женщина, заметившая надпись, заподозрила подготовку теракта. Оказалось, сообщение было частью личной переписки.