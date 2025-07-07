Вылетевший в Анталью Airbus A321-231 возвращается во Внуково

Самолёт Airbus A321-231 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс TK 3153 из аэропорта Внуково в Анталью, был вынужден вернуться в точку вылета. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Столкнувшись с технической неисправностью вскоре после вылета в 13:32, экипаж принял решение о безопасной посадке во Внуково. Что именно произошло с самолётом — неизвестно.