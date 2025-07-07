У россиян вырос спрос на спа-салоны и фитнес в сезон отключения горячей воды

У россиян наблюдается всплеск интереса к спа-центрам, баням и фитнес-клубам на фоне традиционных летних отключений горячей воды. Подобные тенденции выявили аналитики в ходе проведённого ими исследования, которое публикует 360.ru.

Согласно результатам исследования, свыше 77% жителей РФ сталкиваются с летним отсутствием горячей воды. Специалисты заметили, что именно в это время года возрастает количество посещений спортивных залов и спа-салонов. Эксперт Ирина Полякова объяснила, что в июне зафиксировано увеличение числа платежей за услуги фитнес-клубов на 2% относительно мая. Общий объём платежей увеличился на 4%, при этом средний чек вырос на 2% и достиг 5 005 рублей.

Согласно опросу, посещаемость спортивных учреждений в Москве выросла на 57%, а объёмы платежей – на 42%. В Санкт-Петербурге зафиксирован ещё более значительный рост посещаемости – на 71%, а обороты платежей увеличились на 40%.

Летний период также характеризуется повышением средней посещаемости салонов красоты и спа-салонов. В сравнении с маем она увеличилась на 35%, хотя средний чек уменьшился на 5% и составил 2 473 рубля. Эксперты предполагают, что потребители стали отдавать предпочтение более бюджетным услугам.