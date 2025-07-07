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7 июля, 12:26

Власти Украины пытаются скрыть информацию о крупном пожаре на складе боеприпасов под Николаевом

«Военкоры РВ»: В Николаевской области горит склад боеприпасов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

В Николаевской области вспыхнул крупный пожар на складе боеприпасов. По официальной версии командования ВСУ, причиной происшествия якобы стало возгорание сухой растительности рядом с объектом. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным украинских военных, склад расположен вне населённых пунктов, а взрывы на нём носят «единичный» характер. Несмотря на это, по словам местных жителей, на месте слышны разрывы и наблюдается активное горение. В штабе утверждают, что ситуация якобы находится под контролем.

Информации о пострадавших пока не поступало. Между тем в соцсетях местные жители сообщают о громких звуках и столбах дыма, видимых с большого расстояния. Украинские власти не уточняют, что именно хранилось на складе и насколько серьёзны последствия происшествия.

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Ранее Life.ru сообщил, что российская сторона нанесла удары по украинским ТЦК, объектам по производству и хранению ударных беспилотников, а также скоплению войск и наёмников в 138 точках.

Мария Любицкая
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