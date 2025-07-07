В Николаевской области вспыхнул крупный пожар на складе боеприпасов. По официальной версии командования ВСУ, причиной происшествия якобы стало возгорание сухой растительности рядом с объектом. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным украинских военных, склад расположен вне населённых пунктов, а взрывы на нём носят «единичный» характер. Несмотря на это, по словам местных жителей, на месте слышны разрывы и наблюдается активное горение. В штабе утверждают, что ситуация якобы находится под контролем.