Собянин и Кириенко осмотрели экспозицию Национального центра «Россия»

Мэр Москвы Сергей Собянин и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко осмотрели экспозицию Национального центра «Россия» и обсудили дальнейшее развитие проекта. Также столичные власти официально объявили о начале работ по строительству нового выставочного комплекса федерального значения на месте Экспоцентра.

Проект станет логическим продолжением выставки-форума «Россия», которая проходила на ВДНХ в 2023–2024 годах и побила все рекорды по числу посетителей — её экспозиции увидели более 18,5 миллиона человек. Успех форума, по словам мэра столицы, показал высокую потребность в постоянной площадке, где будут представлены достижения российских регионов и ключевых отраслей экономики.

«Главное — не только мечтать, а претворять эти мечты в жизнь», — подчеркнул Собянин, представляя концепцию проекта.

Национальный центр займёт территорию более 200 тысяч квадратных метров и станет современным архитектурным ориентиром на карте Москвы. Здание спроектировано в бионическом стиле, отражающем разнообразие российских природных ландшафтов — его силуэт навеян образом летящего снежного покрова и широких равнин. Горизонтальные линии здания будут выгодно выделяться на фоне вертикальных небоскрёбов «Москва-Сити».

Как сообщили в мэрии, уже начаты инженерные изыскания и подготовительные работы. Часть действующих зданий Экспоцентра временно сохранится и продолжит функционировать. Полная реализация проекта завершится в 2029 году. Центр станет не только культурным и деловым магнитом столицы, но и национальной витриной всей России.