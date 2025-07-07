Сеченовский университет представил инновационные методы лечения алопеции
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В Сеченовском университете разработали инновационные методы лечения облысения. Об этом сообщила пресс-служба ведущего медицинского вуза страны.
В Клинике кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Сеченовского университета разрабатывают и применяют современные методы лечения андрогенетической алопеции. Специалисты используют трансплантацию регенеративных клеток пациента и инъекции экзосом, восстанавливающих волосы.
Новаторские исследования ведутся в рамках программы развития университета «Приоритет-2030», рассчитанной на 2025-2036 годы. Учёные подчёркивают, что разрабатываемые методы открывают новые возможности в лечении прежде считавшегося необратимым облысения.
Андрогенная алопеция признана самым распространённым заболеванием волос — в Европе с ней сталкиваются до 90% мужчин и половина женщин. Патология развивается из-за повышенной чувствительности волосяных луковиц к мужским гормонам, в частности к тестостерону.
Ранее косметолог объяснила причины появления залысин у женщин. По словам специалиста, чаще всего речь идёт об андрогенетической алопеции, обусловленной генетической предрасположенностью и гормональными факторами. Для этого типа облысения у женщин характерно истончение волос в области пробора и на верхней части головы, в отличие от формирования чётко выраженных залысин.