Сеченовский университет представил инновационные методы лечения алопеции

В Сеченовском университете разработали инновационные методы лечения облысения. Об этом сообщила пресс-служба ведущего медицинского вуза страны.

В Клинике кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Сеченовского университета разрабатывают и применяют современные методы лечения андрогенетической алопеции. Специалисты используют трансплантацию регенеративных клеток пациента и инъекции экзосом, восстанавливающих волосы.

Новаторские исследования ведутся в рамках программы развития университета «Приоритет-2030», рассчитанной на 2025-2036 годы. Учёные подчёркивают, что разрабатываемые методы открывают новые возможности в лечении прежде считавшегося необратимым облысения.

Андрогенная алопеция признана самым распространённым заболеванием волос — в Европе с ней сталкиваются до 90% мужчин и половина женщин. Патология развивается из-за повышенной чувствительности волосяных луковиц к мужским гормонам, в частности к тестостерону.