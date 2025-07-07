Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 13:29

Сеченовский университет представил инновационные методы лечения алопеции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AYO Production

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AYO Production

В Сеченовском университете разработали инновационные методы лечения облысения. Об этом сообщила пресс-служба ведущего медицинского вуза страны.

В Клинике кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Сеченовского университета разрабатывают и применяют современные методы лечения андрогенетической алопеции. Специалисты используют трансплантацию регенеративных клеток пациента и инъекции экзосом, восстанавливающих волосы.

Новаторские исследования ведутся в рамках программы развития университета «Приоритет-2030», рассчитанной на 2025-2036 годы. Учёные подчёркивают, что разрабатываемые методы открывают новые возможности в лечении прежде считавшегося необратимым облысения.

Андрогенная алопеция признана самым распространённым заболеванием волос — в Европе с ней сталкиваются до 90% мужчин и половина женщин. Патология развивается из-за повышенной чувствительности волосяных луковиц к мужским гормонам, в частности к тестостерону.

100% успех: Учёные в шаге от создания лекарства от облысения
100% успех: Учёные в шаге от создания лекарства от облысения

Ранее косметолог объяснила причины появления залысин у женщин. По словам специалиста, чаще всего речь идёт об андрогенетической алопеции, обусловленной генетической предрасположенностью и гормональными факторами. Для этого типа облысения у женщин характерно истончение волос в области пробора и на верхней части головы, в отличие от формирования чётко выраженных залысин.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Здоровье
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar