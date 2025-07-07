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7 июля, 13:53

Ветерана Афганистана, снявшегося в американском фильме, убило веткой в Омске

Сергей Гайдук. Обложка © Telegram / Mash Siberia

Сергей Гайдук. Обложка © Telegram / Mash Siberia

Ветерана Афганистана и актёра Сергея Гайдука убило упавшей веткой в Омске. Трагический инцидент произошёл во время работы мужчины во дворе.

По данным телеграм-канала Mash Siberia, 16 мая крупная ветка дерева упала на 58-летнего Сергея Гайдука с высоты четвёртого этажа. В результате падения мужчина получил множественные травмы: перелом обеих ног, повреждение основания черепа и другие серьёзные ушибы. После происшествия он впал в кому и спустя полтора месяца, 1 июля, скончался в больнице.

Сергей Гайдук был известен как ветеран афганской войны и актёр. Широкую известность ему принёс кадр, где он запечатлён в шлеме и очках на бронетранспортёре. Также он участвовал в съёмках документального фильма AFGAN: The Soviet Experience о советском опыте в Афганистане.

Власти Омска начали проверку по факту происшествия. Особое внимание уделят состоянию зелёных насаждений в городе. Родственники погибшего намерены добиваться тщательного расследования обстоятельств инцидента.

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Алиса Хуссаин
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