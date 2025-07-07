Семеро детей живут в квартире с гниющим мусором в ДНР, пока их мать пропивает пособия
«Mash на Донбассе»: Семеро детей живут в квартире с гниющим мусором в ДНР
В одном из населённых пунктов недалеко от посёлка Старобешево в ДНР семеро детей вынуждены существовать в ужасающих антисанитарных условиях. Их жилище заполнено гниющим мусором и объедками, из-за чего в квартире постоянно стоит невыносимый запах, сообщает «Mash на Донбассе».
Кадры из квартиры, в которой выживают семеро детей. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
Соседи сильно обеспокоены тем, как живут ребята, чего не скажешь об их матери. По словам жильцов того же дома, родительница систематически пропивает денежные пособия, оставляет детей без присмотра. Возвращение женщины домой часто сопровождается истошными криками, в связи с чем соседи начали подозревать её в систематическом избиении отпрысков.
Семье уже пытались оказать помощь, предоставляя благоустроенное жильё и необходимые вещи, однако мать не изменила своего поведения. Новое место жительство быстро обрело вид помойки, а дети точно так же были предоставлены сами себе.
Ранее на Кубани обнаружили семилетнего мальчика-маугли, который безвылазно сидел в однокомнатной квартире с самого рождения. Ребёнок питался только хлебом, а ванну принимал последний раз около года назад. Семья выбрасывала мусор и фекалии прямо в окно.
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