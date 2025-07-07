«Впечатляющие цифры»: В Госдуме раскрыли потери Польши в конфликте на Украине
Депутат Бородай: Польша безвозвратно потеряла 15 тысяч наёмников на Украине
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За период боевых действий на украинской территории польская сторона понесла приблизительно 15 тысяч потерь среди наёмников. Такое заявление сделал депутат Госдумы Александр Бородай. По его словам, данная цифра отражает именно безвозвратные потери, исключая общее количество раненых и пострадавших.
«Одни поляки в ходе СВО потеряли убитыми, подчёркиваю, не ранеными и убитыми, не «трёхсотыми» и не «двухсотыми», а только убитыми примерно 15 тысяч своих бойцов. Впечатляющие цифры», — подчеркнул парламентарий в интервью NEWS.ru.
Бородай объяснил, что подобная статистика указывает на значительный масштаб вовлечённости польских военнослужащих в конфликт на стороне ВСУ. Депутат подчеркнул, что РФ отстаивает собственные территории, в то время как Польша воспринимает Незалежную как область своих стратегических интересов. Факт потери Польшей 15 тысяч наёмников свидетельствует о непосредственном и активном участии польских подразделений в сражениях за Украину.
«Мы [ВС РФ] боремся за свою землю. Они считают, что это их земля, их крейсер, их окраина, которую они с давних пор называют Украиной», — подытожил депутат.
А ранее Life.ru сообщал, что командование ВСУ бросает раненых наёмников на передовой и оставляет их умирать. Потери среди приезжих бойцов принимают катастрофические масштабы: особенно тяжёлая ситуация складывается у колумбийских контрактников.