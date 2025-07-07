Абрау-Дюрсо признали лучшим винным курортом мира

На II Глобальном саммите в китайском Яньтае «Абрау-Дюрсо» был удостоен звания лучшего винного курорта в мире. Об этом сообщили в Министерстве курортов, туризма и сохранения олимпийского наследия Краснодарского края.

II Глобальный саммит в Яньтае (Китай). Фото © Министерстве курортов, туризма и сохранения олимпийского наследия Краснодарского края

«Абрау-Дюрсо признан лучшим винным курортом мира. <…> Награду за лучшую международную практику энотуризма — GWTO Award — вручили в рамках II Глобального саммита в китайском Яньтае. <…> Международная награда свидетельствует о том, что Абрау-Дюрсо может гордиться не только рекордами по числу гостей, но и всемирным признанием в среде специалистов», — отметили в пресс-службе.

Всемирная организация винного туризма (GWTO) выступила организатором мероприятия, где курорт Абрау-Дюрсо конкурировал с известными винодельческими регионами, представляющими Италию, Испанию, Португалию, Уругвай, Чили и Аргентину. Кроме того, согласно данным министерства, в 2024 году российский рынок энотуризма насчитывал 2,5 миллиона туристов. При этом Абрау-Дюрсо является одним из ключевых направлений, привлекая около 600 тысяч человек, что соответствует почти четверти всего рынка.

Власти Краснодарского края подчёркивают, что винный туризм демонстрирует самый быстрый рост среди всех туристических направлений региона. В текущем году местные винодельни уже привлекли около миллиона туристов.