«Нужно остановиться»: Майкл Дуглас объявил о завершении актёрской карьеры

Майкл Дуглас, 80-летняя звезда Голливуда и двухкратный лауреат премии «Оскар», объявил о завершении карьеры. Во время пресс-конференции на фестивале в Карловых Варах, он признался, что возвращаться к актёрской деятельности не собирается.

«Я не работал с 2022 года, потому что понял, что нужно остановиться. Я усердно работал на протяжении 60 лет. Я не хочу быть одним из тех, кто замертво падает на съёмочной площадке. У меня нет желания возвращаться», — приводит слова Дугласа портал Variety.

Пережив тяжёлую болезнь, рак горла, диагностированный в 2010 году, актёр не намерен уходить на пенсию. Хотя он и не планирует активно сниматься, он готов рассмотреть интересные предложения. Сейчас же Дуглас сосредоточен на семье и работает над небольшим независимым фильмом.

Майкл Дуглас известен по таким культовым фильмам, как «Роковое влечение», «Война Роузов», «Основной инстинкт» и «Уолл-стрит». Его талант отмечен многочисленными престижными наградами, в том числе двумя премиями «Оскар», «Золотым глобусом», BAFTA и «Эмми».