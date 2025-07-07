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7 июля, 14:38

«Нужно остановиться»: Майкл Дуглас объявил о завершении актёрской карьеры

Майкл Дуглас заявил, что не планирует возвращаться к актёрской карьере

Майкл Дуглас. Обложка © Wikipedia / Jan Beránek

Майкл Дуглас. Обложка © Wikipedia / Jan Beránek

Майкл Дуглас, 80-летняя звезда Голливуда и двухкратный лауреат премии «Оскар», объявил о завершении карьеры. Во время пресс-конференции на фестивале в Карловых Варах, он признался, что возвращаться к актёрской деятельности не собирается.

«Я не работал с 2022 года, потому что понял, что нужно остановиться. Я усердно работал на протяжении 60 лет. Я не хочу быть одним из тех, кто замертво падает на съёмочной площадке. У меня нет желания возвращаться», — приводит слова Дугласа портал Variety.

Пережив тяжёлую болезнь, рак горла, диагностированный в 2010 году, актёр не намерен уходить на пенсию. Хотя он и не планирует активно сниматься, он готов рассмотреть интересные предложения. Сейчас же Дуглас сосредоточен на семье и работает над небольшим независимым фильмом.

Майкл Дуглас известен по таким культовым фильмам, как «Роковое влечение», «Война Роузов», «Основной инстинкт» и «Уолл-стрит». Его талант отмечен многочисленными престижными наградами, в том числе двумя премиями «Оскар», «Золотым глобусом», BAFTA и «Эмми».

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Ранее стало известно, что из-за болезни решил прекратить свою карьеру Брюс Уиллис. Звезда «Крепкого орешка» страдает от неврологического расстройства, которое затрагивает речь и её восприятие. Кроме того, у актёра диагностирована лобно-височная деменция. Как сообщают СМИ, он больше не может говорить.

Юлия Сафиулина
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